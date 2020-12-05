«Трактор» — СКА: Хелльберг займёт место в воротах гостей

СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором», который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 5 декабря. Начало — в 15:00 мск.

Хелльберг (Самонов);

Белов — Антипин, Марченко — Морозов — Кетов;

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;

Галенюк — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Хафизуллин, Цицюра, Стрёмвалль — Вей — Тренин.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.