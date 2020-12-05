«Трактор» — СКА: Хелльберг займёт место в воротах гостей
СКА опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором», который пройдёт в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 5 декабря. Начало — в 15:00 мск.
Хелльберг (Самонов);
Белов — Антипин, Марченко — Морозов — Кетов;
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;
Галенюк — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Швец-Роговой;
Хафизуллин, Цицюра, Стрёмвалль — Вей — Тренин.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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