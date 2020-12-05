Ларсен — о двух шайбах «СЮ» в последних трёх матчах: после хорошей серии бывают спады
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:3).
«Не вижу большой проблемы в том, что в последних трёх матчах мы забросили две шайбы. Это длинный регулярный чемпионат, и мы уже забили много голов. Да, в последних матчах мы могли и забить больше, и набрать очки. После хорошей серии бывают спады. Думаю, мы сможем выбраться из этой ямы, если продолжим работать и верить в то, что делаем.
Творческий кризис в нашем звене? Нет, я так не думаю», — приводит слова Ларсена пресс-служба КХЛ.
Напомним, московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
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