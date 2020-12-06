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Голубев: после двух голов «Амур» думал, что всё пойдёт по накатанной. Соперник нас наказал

Голубев: после двух голов «Амур» думал, что всё пойдёт по накатанной. Соперник нас наказал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Денис Голубев прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:3).

«Нам нужны очки, идёт борьба за плей-офф. Каждый матч важен, сегодня два очка отдали, хотя дома не имеем права на это. Тренерский штаб говорил, что нужно готовиться по полной программе. Вроде вышли, забили два гола, думали, дальше всё пойдёт по накатанной. Соперник нас наказал за это. Подвели невынужденные ошибки и потери на синей линии. У нас остались две домашние игры перед паузой», — цитирует Голубева пресс-служба КХЛ.

Это третий проигрыш хабаровского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 9 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» 8 декабря в Хабаровске — с ярославским «Локомотивом».

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