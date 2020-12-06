Лямкин: «Автомобилисту» нужна победа, но и мы не выйдем и не скажем: «Ребят, забирайте»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом», который состоится сегодня, 6 декабря, на «Татнефть Арене».

«Автомобилист» – хорошая команда, с сильными игроками. Наш конкурент по таблице. Сейчас у соперника серия поражений, поэтому им отступать некуда, хуже уже не будет. Готовимся к тяжёлому матчу. Никогда не угадаешь, будет заряжена команда или нет. Им нечего терять, им нужна победа, но и мы не выйдем и не скажем: «Ребят, забирайте».

Будет хорошая, конкурентная игра, борьба, силовые приемы. Драки тоже исключать нельзя. Будем бороться. У «Автомобилиста» хорошая командная игра, сильное большинство. Они хорошо играют в пас, не боятся ошибиться, иногда рискуют, поэтому нужно всегда быть начеку», – цитирует Лямкина пресс-служба казанского клуба.