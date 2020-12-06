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Вайсфельд — об отъезде Азеведу: он оценит отношение «Ак Барса» и вернётся мотивированным

Вайсфельд — об отъезде Азеведу: он оценит отношение «Ак Барса» и вернётся мотивированным
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об отъезде нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведу на родину. Канадский форвард покинул расположение казанской команды с разрешения руководства клуба.

«Обстоятельства бывают разные. И если ситуация требует, клуб обычно идёт игроку навстречу и отпускает его к родным. Это абсолютно нормальное решение. Ну пропустит Азеведу в декабре две недели. И что? Казани сейчас важнее всего, чтобы ведущие игроки к плей-офф подошли в оптимальном состоянии. В том числе и психологическом. А если у игрока в семье проблемы и голова не хоккеем, а другими заботами загружена, какая от него отдача на льду.

Другое дело, если Джастин их решит, вернётся мотивированным, сконцентрированным на игре. Более того, оценит отношение клуба. После такого игроки с удвоенной энергией в матчах выкладываются. И тут даже совершенно не важно, на каком месте «Ак Барс» в таблице. Тем более что казанцы лидируют на Востоке. Гораздо хуже, когда такие форс-мажоры в плей-офф происходят», — цитирует Вайсфельда сайт «Матч ТВ»

Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба
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