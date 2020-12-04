Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба
Канадский нападающий Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба, утверждает «Спорт Бизнес Online».
По информации издания, хоккеист уехал домой по семейным обстоятельствам, на фоне которых у него возникли ещё и эмоциональные проблемы. Отмечается, что на данный момент речь идёт о двухнедельной поездке. У канадца есть проблемы, из-за которых он вынужден был улететь к семье – в Канаде его ждут супруга и четырёхлетняя дочка.
В нынешнем сезоне Азеведу провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 24 минутах штрафного времени. Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до 2021 года.
Азеведу – о первом голе за 15 матчей: мне странно так долго не забивать
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