Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба

Канадский нападающий Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба, утверждает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, хоккеист уехал домой по семейным обстоятельствам, на фоне которых у него возникли ещё и эмоциональные проблемы. Отмечается, что на данный момент речь идёт о двухнедельной поездке. У канадца есть проблемы, из-за которых он вынужден был улететь к семье – в Канаде его ждут супруга и четырёхлетняя дочка.

В нынешнем сезоне Азеведу провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 24 минутах штрафного времени. Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до 2021 года.