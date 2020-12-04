Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба

Источник: Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба
Хоккей / КХЛ 0

Канадский нападающий Джастин Азеведу покинул расположение «Ак Барса» с разрешения казанского клуба, утверждает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, хоккеист уехал домой по семейным обстоятельствам, на фоне которых у него возникли ещё и эмоциональные проблемы. Отмечается, что на данный момент речь идёт о двухнедельной поездке. У канадца есть проблемы, из-за которых он вынужден был улететь к семье – в Канаде его ждут супруга и четырёхлетняя дочка.

В нынешнем сезоне Азеведу провёл 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 17 результативных передач при нейтральном показателе полезности и 24 минутах штрафного времени. Контракт Азеведу с «Ак Барсом» действует до 2021 года.

Азеведу – о первом голе за 15 матчей: мне странно так долго не забивать
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020