«Барыс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Витязь» в серии буллитов

Казахстанский «Барыс» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал нападающий «Барыса» Фил Вароне. Два очка в составе хозяев набрал Никита Михайлис (0+2). Самым результативным игроком у «Витязя» стал Каспарс Даугавиньш (1+1).

Это четвёртая кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 декабря дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 8 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».