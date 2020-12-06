«Барыс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Витязь» в серии буллитов
Казахстанский «Барыс» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал нападающий «Барыса» Фил Вароне. Два очка в составе хозяев набрал Никита Михайлис (0+2). Самым результативным игроком у «Витязя» стал Каспарс Даугавиньш (1+1).
Это четвёртая кряду победа казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 декабря дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 8 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».
КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Б
Витязь
Московская область
0:1 Хультстрём (Малыхин, Даугавиньш) – 04:03' (5x5) 0:2 Даугавиньш (Дергачёв) – 33:48' (4x5) 1:2 Фрэттин (Сагадеев, Михайлис) – 39:40' (5x4) 2:2 Старченко (Михайлис) – 43:58' (5x5) 3:2 Вароне – 65:00' (ПБ)
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