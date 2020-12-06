Скабелка: «Локомотив» мог выиграть и в основное время, забей Коршков в хорошем моменте

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в гостевом матче против новосибирской «Сибири» (4:3 ОТ).

«Хороший матч по накалу. Здорово, что были болельщики, потому что без зрителей матчи немного по-другому проходят. Мы много владели шайбой, задерживались в зоне атаки, но и у «Сибири» были хорошие моменты. Нам было важно взять два очка, мы довольны. Болельщики добавляют эмоций всем — и нам, и сопернику. Когда выходишь и чувствуешь эту обстановку, когда есть боление, когда оспаривают какие-то решения с трибуны — это та атмосфера, ради которой мы и играем в хоккей.

Павел Красковский раздумывал об уходе из Ярославля? Доволен его работой, как он выполняет свою роль в команде. Он каждый день хочет стать лучше. Он может играть ещё лучше. Что касается Пулккинена, то он в команде, он в Ярославле проходит реабилитацию. Надеюсь, к матчу с ЦСКА он поправится, но пока не знаю, насколько это реально.

Что сказал ребятам в тайм-ауте в третьем периоде? Что нужно успокоиться и продолжать играть так, как играли до пропущенного гола. Потому что пошли невынужденные ошибки, отбросы. Они были не потому, что «Сибирь» побежала и начала давить, а потому что мы начали ошибаться. Нужно было успокоить игроков. Мы могли и в основное время выиграть, забей Егор Коршков в хорошем моменте. Завело ли его удаление в конце третьем периоде? Он с первых смен был сегодня заведённым. Конечно, мы хотим, чтобы у него было ещё больше энергии. Сегодня у него были хорошие эмоции», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.