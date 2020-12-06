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Романцев — о поражении от «Локомотива»: «Сибирь» приобрела очко, но могла взять и больше

Романцев — о поражении от «Локомотива»: «Сибирь» приобрела очко, но могла взять и больше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Даниил Романцев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

«Интересный, хороший матч и для болельщиков, и для нас. Результативно получилось. Здорово для нас, что смогли отыграться в конце, но, к сожалению, проиграли в овертайме. Чего не хватило в дополнительное время, чтобы дожать «Локомотив» после эмоциональной концовки третьего периода? Мне показалось, что ребята переиграли свою смену, упустили своего игрока под воротами, а «Локомотив» быстро воспользовался этим. По сути, у нас даже шансов не было в овертайме, не успели ничего создать.

Ярославль мой родной город? Особой мотивации не было. В нашей ситуации важен любой матч, очки очень нужны, надо подниматься в турнирной таблице. Я забил после отменённого гола? Сегодня было много моментов, но ничего не получалось реализовать. То шайба сойдёт, то штанга, то офсайд. Просто постарался забыть об этом и просто сыграть по моменту. «Сибирь» приобрела или потеряла очко? Приобрела. Но могла приобрести больше.

Мне сложно оценивать сегодняшнее судейство, потому что я не судья. Могу только свои действия оценить и действия своей команды», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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