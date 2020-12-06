Галиев: у «Ак Барса» был эмоциональный всплеск после того, как выстояли «3 на 5»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:0).
«Хорошая игра. Думаю, болельщикам тоже понравился такой скоростной хоккей. Малое количество голов связано с хорошей обороной обеих команд, оба вратаря играли замечательно. В концовке нам повезло. Мы молодцы, что удержали счёт. Спасибо Адаму и ребятам, которые выстояли в меньшинстве «3 на 5» в первом периоде. У нас был эмоциональный всплеск после этого.
Насколько комфортно играть с Александром Бурмистровым? Мне нравится с ним играть. Он выполняет большой объём работы и в атаке, и в обороне, здорово играет на вбрасываниях. Посмотрим, что решат тренеры дальше. Мне комфортно и удобно, думаю, что ему тоже.
Мой гол? Подобрал, увидел Никиту Лямкина, попытался отдать передачу, но шайба перепрыгнула. Он попытался бросить, и мне посчастливилось подставить клюшку. Это как раз то, чего нам не хватало в двух первых периодах», — приводит слова Галиева пресс-служба клуба.
- 6 декабря 2020
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