Коллекционную карточку Уэйна Гретцки 1979 года продадут за рекордную сумму свыше $ 1 млн

Коллекционную карточку 1979 года с изображением легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки в 18-летнем возрасте продадут на аукционе за рекордную сумму, сообщает The Toronto Star. Ожидается, что она станет первой хоккейной карточкой, проданной за сумму свыше $ 1 млн.



Карточка-новичка сезона-1979/1980 выставлена на известном интернет-аукционе Heritage Auctions, торги завершатся 13 декабря.



Всего две такие карточки получили высшую оценку «10» от компании PSA, которая оценивает качество карточек. Эта является одной из них.



«Есть всего несколько карточек, которые преодолели порог в $ 1 млн. Это будет первая такая хоккейная карточка.



Из всех карточек-новичка O-Pee-Chee с Гретцки только две получили высшую оценку, и эта одна из них. Для сравнения — больше 330 таких карточек Майкла Джордана получили высшую оценку от PSA», — приводит слова директора по спорту Heritage Auctions Криса Айви Toronto Star.



В августе 2016 года такая карточка Гретцки была продана за $ 465 тыс. На данный момент это остаётся рекордом для хоккейных карточек.

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