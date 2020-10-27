Ганзал: два года в «Финиксе» под руководством Гретцки были развлечением, а не хоккеем

Нападающий Мартин Ганзал, недавно объявивший о завершении карьеры из-за травмы спины, рассказал, как начинал выступать в НХЛ.
«Когда «Финикс» задрафтовал меня под 17-м номером, это была единственная информация, которую я понял. Я практически не знал английского. Я читал по лицам людей и пытался понять, что они говорят. О «Финиксе» я тогда ничего не знал, за исключением того, что там играл Збынек Михалек. Помню, мне позвонил будущий тренер «Койотс» Уэйн Гретцки сразу после драфта, о чём-то говорил, но я не понял ни слова. Но мне было очень приятно услышать это имя — Уэйн Гретцки.
Потом я приехал в «Финикс», два сезона мы играли под руководством Гретцки. Это было больше развлечение, чем игра в хоккей. А потом пришёл Дейв Типпетт, и всё резко изменилось, появились правила, у каждого игрока была своя роль. Типпетт всегда давал простые советы, которые подкреплял видео. Радиму Врбате он говорил: «Ты снайпер и бомбардир. Ты должен забивать голы, большего от тебя не требуется». От меня он требовал борьбы и максимальной отдачи. Если бы я сказал ему, что не согласен со своей ролью, он бы мгновенно ответил: «Не проблема, я найду другого игрока, который сделает эту работу». Это НХЛ, здесь огромная конкуренция, и чтобы остаться в лиге, нужно играть так, как хочет тренер», — приводит слова Ганзала Arizona Coyotes Insider.
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