Мельник: «Оттава» уже готова завоевать Кубок Стэнли

Владелец «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник поделился мнением о боеспособности команды.
«Нам надо просто пользоваться тем, что у нас есть. Команда, которая у нас есть в данный момент, на мой взгляд, уже готова завоевать Кубок Стэнли. И это без добавления опытных игроков, что мы планируем сделать. Мы будем активно вести себя во время дедлайна обменов. Будем не продавцами, а покупателями.
Я пришёл в клуб 17 лет назад не для того, чтобы просто быть здесь и играть. Если бы я не верил в возможность завоевать Кубок Стэнли, то ушёл бы очень быстро. И просто не купил бы клуб.
Мы обречены на успех. Мы очень здорово усилили команду и находимся в хорошем положении. Надеюсь, я прав, что мы не просто конкурентоспособны, но и можем обоснованно мечтать.
В этом сезоне моя цель — заставить людей мечтать. Мечта заключается в том, что мы можем завоевать Кубок Стэнли и способны сделать это с нуля. Мы собрали отличную команду, много об этом думали, и всё прошло, как и планировалось», — приводит слова Мельника Ottawa Sun.
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