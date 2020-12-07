Рижское «Динамо» заключило контракт с экс-нападающим «Северстали» Робертом Букартсом

Рижское «Динамо» подписало контракт с латвийским нападающим Робертом Букартсом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Ранее Букартс выступал за череповецкую «Северсталь», контракт с которой был разорван в начале декабря.



В нынешнем регулярном чемпионате нападающий провёл за «Северсталь» 13 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-5».



Роберт начал заниматься хоккеем в Риге. На профессиональном уровне дебютировал в составе московских «Крыльев Советов». Впервые вышел на лёд в КХЛ в форме рижского «Динамо». Прошедший сезон защищал цвета «Витковице Ридера» (Острава) в чешской Экстралиге. За 47 матчей набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды. На постоянной основе участвует в различных международных турнирах в составе сборной Латвии.

Роберт Букартс покинул «Северсталь». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон