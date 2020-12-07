Ялонен — о неприезде в сборную Финляндии игроков «Салавата»: пусть сами скажут о причинах

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал отказ приехать в сборную на Кубок Первого канал трёх игроков «Салавата Юлаева» — Маркуса Гранлунда, Теэму Хартикайнена и Сакари Маннинена.



«На Кубок Первого канала у нас отправляется хорошая, опытная команда. Я бы хотел поблагодарить опытнейших Йори Лехтеря и Юусо Хиетанена, которые ответили согласием. Конечно, как и всегда, у нас были отказы из-за травм или личных причин. Что касается игроков «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена, то они входят в число лидеров КХЛ. Конечно, мы просили их присоединиться к сборной, но они ответили отказом.



Причины их отказа? Я не хотел бы об этом говорить. Это обычно объясняется личными причинами. Это не наша работа — говорить об этом публично. Если они хотят рассказать, то пусть это делают, это личное дело каждого», — приводит слова Ялонена Ilta-Sanomat.

Сборная Финляндии объявила состав на Кубок Первого канала. В заявке — 18 игроков из КХЛ