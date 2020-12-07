Гарипов: рад, что оказался в таком клубе, как московское «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Эмиль Гарипов прокомментировал свой переход в столичный клуб. Сегодня, 7 декабря, он присоединился к команде и провёл первую тренировку.

«Здорово себя чувствую. Рад, что оказался в таком клубе, как «Динамо». Многих ребят знаю, со многими пообщался, познакомился с теми, с кем не был знаком. Хороший коллектив, такой, знаете, семейный. Очень рад, что оказался в этом клубе. С кем знаком лучше всего? Дольше всех знаю Андрея Сергеева. Мы с ним с детства вместе. Жили вместе во всех поездках в сборных, за регион. Андрея Миронова знаю тоже.

Талисман клуба Волк хорошо встретил. Показал всех звёзд «Динамо». Увидел в музее на стенде портрет Зинэтулу Хайдаровича Билялетдинова, сразу подошёл к нему, посмотрел. Что болельщики «Динамо» должны знать об Эмиле Гарипове? Даже не знаю, что про себя сказать. Наверное, узнают меня в процессе, по ходу сезона.

Хорошо себя чувствую. Нахожусь в хорошей форме. Тренировался, готовился. Поэтому всё хорошо. Удалось ли пообщаться с кем-то из тренерского штаба? Пока не разговаривал. После тренировки, наверное, мне всё скажут. Когда ждать динамовский шлем? Недельки через три, если всё быстро сделают», — приводит слова Гарипова пресс-служба клуба.