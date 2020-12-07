Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гарипов: рад, что оказался в таком клубе, как московское «Динамо»

Гарипов: рад, что оказался в таком клубе, как московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского «Динамо» Эмиль Гарипов прокомментировал свой переход в столичный клуб. Сегодня, 7 декабря, он присоединился к команде и провёл первую тренировку.

«Здорово себя чувствую. Рад, что оказался в таком клубе, как «Динамо». Многих ребят знаю, со многими пообщался, познакомился с теми, с кем не был знаком. Хороший коллектив, такой, знаете, семейный. Очень рад, что оказался в этом клубе. С кем знаком лучше всего? Дольше всех знаю Андрея Сергеева. Мы с ним с детства вместе. Жили вместе во всех поездках в сборных, за регион. Андрея Миронова знаю тоже.

Талисман клуба Волк хорошо встретил. Показал всех звёзд «Динамо». Увидел в музее на стенде портрет Зинэтулу Хайдаровича Билялетдинова, сразу подошёл к нему, посмотрел. Что болельщики «Динамо» должны знать об Эмиле Гарипове? Даже не знаю, что про себя сказать. Наверное, узнают меня в процессе, по ходу сезона.

Хорошо себя чувствую. Нахожусь в хорошей форме. Тренировался, готовился. Поэтому всё хорошо. Удалось ли пообщаться с кем-то из тренерского штаба? Пока не разговаривал. После тренировки, наверное, мне всё скажут. Когда ждать динамовский шлем? Недельки через три, если всё быстро сделают», — приводит слова Гарипова пресс-служба клуба.

«Авангард» отпустил Гарипова. Почему «ястребы» списали вратаря и зачем он «Динамо»?
В омском клубе теперь новые герои, а Эмиль принимает очередной вызов в карьере.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020