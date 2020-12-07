«Спартак» — «Йокерит»: Гудачек пропустил две шайбы после трёх бросков

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимает в Москве финский «Йокерит» (2:2, идёт второй период).

Словацкий голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек пропустил две шайбы после трёх бросков. В первом периоде финский клуб лишь дважды попал в створ ворот, но и этого оказалось достаточно для гола. Отличился Ессе Йоэнсуу. А в начале второй двадцатиминутки Гудачек не справился с броском Вели-Матти Савинайнена.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.