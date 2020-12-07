«Моё мнение совпадает с вашим». Кугрышев высказался об апатии «Салавата Юлаева» в атаке

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:3).
«Проиграли домашнюю игру, опять забили один гол. Играем не так, как нужно, как хотелось. Нужно пройти через такой момент, такие периоды бывают в каждом сезоне. Моменты есть, нужно исправляться.
Почему не удаётся нашей тройке стабильно играть в большинстве? Мы за 15 секунд ничего не можем сделать. Как тут ответить на ваш вопрос? Объясняет ли тренер, почему мы всегда играем 15-20 секунд? У нас есть тренер, который отвечает за смены. Это не ко мне вопрос.
Кажется, что у команды апатия и нет понимания, как играть впереди? Вам со стороны виднее. Мы тоже смотрим на игру, анализируем, моё мнение с вашим совпадает. Какой был план у «Салавата» на игры? Выйти и выиграть. Неважно, какая игра. Я не объясню вам тактически моменты. Наверное, мы не выполняем установку. Тяжёлый вопрос, мне трудно ответить», — приводит слова Кугрышева «ГорОбзор.Ру».
- 7 декабря 2020
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