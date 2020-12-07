Брагин: СКА неплохо начал, повёл 2:0. Всю вину за поражение от «Динамо» Рига беру на себя

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 Б).

«Неплохое начало, повели 2:0, потом противник добавил. Когда такое поражение, виноват всегда тренерский штаб, поэтому всю вину за поражение беру на себя. Вратарь сборной пропустил 3 гола с 16 бросков? Бердин, во-первых, давно не играл. Во-вторых, ведя 2:0, нужно доводить матч до победы.

У нас было два удаления в овертайме. Второе удаление, там игрок сам запнулся, а первое удаление я не видел, но если судья удалил, значит, было нарушение», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 9 декабря в Череповце — с местной «Северсталью».