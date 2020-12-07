Сафронов: в России много отличных вратарей, но первого номера нет даже для этапа Евротура

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал состав сборной России на Кубок Первого канала.
«Хотелось бы остановиться на одном моменте. Кто-то скажет, что вратарская бригада — явно не сильнейшее звено этой сборной. Но, во-первых, я бы не спешил ставить вопрос о недоверии. Самонов более-менее стабилен. Бердин по осени был как Чацкий, попавший с корабля на бал. Парень недобрал своё в период предсезонной подготовки, но из-за коронавируса в клубе стало некому играть. Пришлось выходить на лёд, закрывая амбразуры за себя и за того парня. Не удивлюсь, если именно его выпустят на лёд во всех оставшихся до перерыва матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Чтобы подвести к Евротуру в боевой форме.
Во-вторых, Кубок Первого канала вскрывает одну более серьёзную кадровую проблему. Отличных вратарей в России много. Но если смотреть с прицелом на тот же чемпионат мира, то в КХЛ однозначного первого номера нет. Кто-то сыроват для международной арены, кто-то сидит и ждёт погоды у североамериканского хоккейного океана. В итоге своего Третьяка или Бобровского, однозначного первого номера, нет даже для домашнего этапа Евротура. Вас не беспокоит эта ситуация?» — приводит слова Сафронова «Газета.Ru».
- 7 декабря 2020
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