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Глава МОК — о ЧМ-2021 в Минске: мы запустили процедуру против Баскова. Ждём решения ИИХФ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава МОК — о ЧМ-2021 в Минске: мы запустили процедуру против Баскова. Ждём решения ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ждёт решения ИИХФ о возможном переносе ЧМ-2021 из Беларуси. Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову был запрещён въезд в Латвию. Специалиста подозревают в причастности к резонансному политическому убийству 31-летнего Романа Бондаренко в Минске.

«Мы информировали ИИХФ, что запустили процедуру против Дмитрия Баскова, президента Белорусской федерации хоккея и члена НОК. Сейчас слово за ИИХФ, время для них принять решение. Они следят за ситуацией, обсуждают этот вопрос. В течение ближайших дней, недель мы ожидаем от них решения», – заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что МОК временно запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и другим руководителям Национального олимпийского комитета (НОК) страны участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

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