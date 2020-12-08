Плотников — о победной серии «Металлурга»: пришло понимание, как действовать сообща

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).
«Много было моментов с обеих сторон, но шайба не шла в ворота, голкиперы играли отлично. В концовке благодаря удалению соперника и хорошим действиям Расмуссена мы вышли вперёд, и стало легче. Если говорить о взаимопонимании в нашем звене – мы, наверное, нашли друг друга. В команде немного поменяли звенья, возникли новые эмоции, с которыми пошли вперёд.
Секрет победной серии? Мы много говорили, тренеры внесли в игру кое-какие нюансы, в итоге пришло понимание, как действовать сообща. Что не нужно надеяться только на себя, нужно надеяться на партнёров тоже, на всех пятерых, кто в данный момент на льду», — цитирует Плотникова пресс-служба КХЛ.
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