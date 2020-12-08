Один из ключевых защитников «Барыса» Виктор Сведберг будет прооперирован

Один из ключевых защитников «Барыса» Виктор Сведберг будет прооперирован, сообщает пресс-служба клуба из Нур-Султана.

Шведский защитник получил травму в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:0) и не смог доиграть встречу до конца. По итогам прохождения медицинского обследования выяснилось, что защитнику «Барыса» понадобится оперативное вмешательство, после которого последует курс реабилитации. Информация о точных сроках восстановления появится позже.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности «+3» и 16 минутах штрафного времени.