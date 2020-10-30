Виктор Сведберг: каждый игрок должен вносить свой вклад, а не быть пассажиром
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал последние неудачи команды в регулярном чемпионате КХЛ.
«Я не думаю, что это невезение. Всё определяют только действия на льду. Если мы играем хорошо, то нам везёт, если играем плохо — не везёт. Мы знаем, что можем играть лучше, у нас хорошая команда. Всё в наших руках. Каждый игрок должен начать с себя. Надо усерднее работать, чаще бросать и забивать голы.
Я всегда хочу помочь команде. Каждый игрок должен вносить свой вклад, а не быть пассажиром. И не имеет значения, кто ты — легионер или местный игрок. Нам надо играть умнее. Никто не хочет проигрывать. Мы должны работать все вместе, каждый за каждого. Только тогда мы будем побеждать», — цитирует Сведберга «Шайба.kz».
Шат-аут Максима Третьяка принёс «Сочи» победу в матче с «Барысом»
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