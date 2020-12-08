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ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», прервав победную серию нижегородцев

ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», прервав победную серию нижегородцев
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «армейцев» Константин Окулов. По два очка набрали Максим Мамин (0+2) и Богдан Киселевич (0+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Андронов (Мамин, Киселевич) – 22:12' (5x5)   1:1 Чехович (Мили, Жафяров) – 53:28' (4x4)   1:2 Окулов (Мамин, Киселевич) – 56:41' (5x5)
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