ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», прервав победную серию нижегородцев
ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «армейцев» Константин Окулов. По два очка набрали Максим Мамин (0+2) и Богдан Киселевич (0+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков.
Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
22:18
-
21:59
-
21:45
-
20:54
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:37
-
19:35
-
19:31
-
19:22
-
19:15
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
17:50
-
17:36
-
17:20
-
16:46
-
16:27
-
16:19
-
15:45
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:28
-
14:15
-
13:55
-
13:39
-
13:20
-
12:52
-
12:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам