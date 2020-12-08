ЦСКА в гостях обыграл «Торпедо», прервав победную серию нижегородцев

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «армейцев» Константин Окулов. По два очка набрали Максим Мамин (0+2) и Богдан Киселевич (0+2). Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 20 бросков.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».