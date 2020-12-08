Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров продлил результативную серию в КХЛ до 11 матчей

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В третьем периоде форвард Дамир Жафяров отдал результативную передачу на Ивана Чеховича. Таким образом, 26-летний россиянин продлил результативную серию в КХЛ до 11 матчей. В 33 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 33 (14+19) очка.

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Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».