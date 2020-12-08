Хоккеисты «Торпедо» и ЦСКА устроили потасовку после окончания матча

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

В конце матча, когда уже должна была прозвучать финальная сирена, хоккеисты обеих команд устроили потасовку. В итоге штрафы получили Крис Уайдман (2 минуты, толчок клюшкой), Джордан Шварц (5 минут, драка), Богдан Киселевич (2 минуты, грубость) и Андрей Светлаков (5 минут, драка).

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Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».