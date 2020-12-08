Молодёжная сборная Швеции рассмотрит вариант с отказом от участия в МЧМ-2021

Генеральный секретарь шведской федерации хоккея Йохан Старк не исключил, что молодёжная сборная страны может отказаться от участия в молодёжном чемпионате мира 2021 года из-за распространения коронавируса в команде.
«Если поймём, что тенденция идёт в неправильном направлении, мы должны подумать, возможно ли наше участие в турнире.
У нас есть медицинский опыт, и мы строго следуем протоколу, но это не работает. Мы должны найти решение для участия, но в то же время следить за ситуацией внутри команды, чтобы обеспечить безопасные условия нашим игрокам», — приводит слова Старка Hockey Sverige.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса пропустят турнир четыре игрока сборной Швеции — Вилльям Эклунд, Карл Хенрикссон, Вилльям Валлиндер и Альбин Грю. Коронавирус был выявлен и у трёх членов тренерского штаба, включая наставника Томаса Монтена.
Молодёжный чемпионат мира будет проходить в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го. Сборная Швеции сыграет в группе B. Соперниками команды Томаса Монтена станут сборные Чехии, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
- 8 декабря 2020
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