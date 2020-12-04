Стал известен расширенный состав молодёжной сборной Швеции для подготовки к МЧМ-2021

Федерация хоккея Швеции назвала имена игроков, приглашённых в тренировочный лагерь молодёжной сборной для подготовки к МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Голкиперы: Калле Кланг, Хуго Альнефельт, Йеспер Валльстедт и Ханнес Коллен;

Защитники: Эмиль Андрае, Людвиг Хедстрём, Густав Берглунд, Алекс Брэннстам, Виктор Перссон, Филлип Брёберг, Тобиас Бьёрнфут, Виктор Сёдерстрём, Альберт Юханссон, Хельге Гранс, Вилльям Валлиндер и Симон Эдвинссон;

Нападающие: Арвид Костмар, Эмиль Хейнеман, Альбин Сундсвик, Эльмер Сёдерблом, Карл Хенрикссон, Александер Хольц, Лукас Рэймонд, Симон Хольмстрём, Исак Андерссон, Ноэль Гунлер, Вилльям Эклунд, Зион Нюбек, Теодор Нидербах, Альбин Грю, Даниэль Люнгман, Оскар Олауссон, Симон Робертсон и Йонатан Викстрём.

Команда Томаса Монтена сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Чехии, России, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.