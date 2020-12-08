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Немировски: много хорошего увидел в игре с ЦСКА. К сожалению, соперник забил в конце

Немировски: много хорошего увидел в игре с ЦСКА. К сожалению, соперник забил в конце
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1).

«Ровная игра, начали действовать так, как хотели только в третьем периоде. К сожалению, соперник забил в конце. Жалко, но ничего. Много хорошего увидел в этой игре. Готовимся к выезду. Мало бросков в первых двух периодах? Мы решали не сразу бросать, а искать свои моменты. Соперник бросал чаще. Перед третьим периодом попросил ребят включить скорость. Насчёт трансферной ситуации, я завтра готов ответить на все ваши вопросы. Узнал об этом сам только что», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».

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