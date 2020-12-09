Российский нападающий Сергей Шумаков прибыл в расположение «Автомобилиста» и провёл первую тренировку с командой, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».
Сегодня, 9 декабря, Шумаков был обменян в «Автомобилист» из «Авангарда». В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.
- 9 декабря 2020
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
12:52
-
12:47
-
12:25
-
12:00
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:43
-
10:21
-
10:00
-
09:33
-
09:16
-
09:00
-
08:41
-
08:16
-
08:06
-
06:34
- 8 декабря 2020
-
23:35
-
23:10
-
22:43
-
22:18
-
21:59
-
21:45
-
20:54
-
20:05
-
20:00
-
19:51
-
19:37