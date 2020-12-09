Сергей Шумаков прибыл в расположение «Автомобилиста» и провёл первую тренировку с командой

Российский нападающий Сергей Шумаков прибыл в расположение «Автомобилиста» и провёл первую тренировку с командой, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».

Сегодня, 9 декабря, Шумаков был обменян в «Автомобилист» из «Авангарда». В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.