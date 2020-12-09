Тренер «Ак Барса»: «Металлург» — наш прямой конкурент по дивизиону и конференции

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Металлургом».
«Металлург» — наш прямой конкурент по дивизиону и конференции. У них хорошая команда, во всех линиях играют опытные и мастеровитые ребята. Нас ждёт упорный матч.
После очного матча с «Металлургом» в Магнитогорске соперник выиграл пять встреч подряд? Да, «Металлург» сейчас на ходу, но и мы тоже показали в последних матчах победный результат и качественную игру. Мы улучшаем качество своей игры с каждой встречей, нас это радует. Матчи с «Металлургом» всегда получаются очень упорными.
«Ак Барс» выиграл у «Металлурга» два домашних матча в прошлом сезоне, две встречи на Кубке чемпионов и уже победил в Магнитогорске? Каждый матч по-своему новый. Меняется состав, соперники могут находиться в разном состоянии. На каждый матч нужно настраиваться снова и снова», — приводит слова Перова пресс-служба казанцев.
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