Сергей Шумаков прокомментировал переход в «Автомобилист»
Нападающий Сергей Шумаков прокомментировал переход из омского «Авангарда» в екатеринбургский «Автомобилист».
«Хорошая команда, у меня здесь играет много друзей, помогают мне. Пока мне всё нравится. Тренировочный процесс понятен, ничего сложного. Естественно, нужно немного привыкнуть, пару-тройку дней — и буду как свой. Надеюсь, что завтра уже сыграю со СКА», — приводит слова Шумакова пресс-служба омской команды.
Напомним, что ранее «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Уральский клуб выплатил «ястребам» 15 млн рублей за переход. Помимо этого по контракту Шумакову положен бонус в виде 15 млн рублей за 15 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Теперь этот бонус оплатит «Автомобилист».
«Автомобилист» заплатил 15 млн рублей «Авангарду» за Шумакова и взял на себя бонус игрока
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