Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»
Московский «Спартак» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:2.
На 10-й минуте матча Отсо Рантакари вывел нижнекамцев вперёд, реализовав численное большинство. За 23 секунды до конца первого периода Яков Рылов сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка Алексей Волгин вновь вывел гостей вперёд, но спустя всего шесть минут Максим Цыплаков вновь восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Йори Лехтеря вывел красно-белых вперёд, а на последней минуте матча Цыплаков оформил дубль.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2020, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Рантакари (Гудачек) – 09:31' (5x4) 1:1 Рылов (Мусин, Никонцев) – 19:37' (5x5) 1:2 Волгин (Хайруллин) – 31:07' (5x5) 2:2 Цыплаков (Зубарев, Юньков) – 37:56' (5x5) 3:2 Лехтеря (Широков, Бакош) – 58:30' (5x4) 4:2 Цыплаков – 59:31' (en)
Следующую встречу «Спартак» проведёт с череповецкой «Северсталью». «Нефтехимик» сыграет с «Сочи». Оба матча состоятся 11 декабря.
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