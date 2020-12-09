Дубль Цыплакова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»

Московский «Спартак» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:2.

На 10-й минуте матча Отсо Рантакари вывел нижнекамцев вперёд, реализовав численное большинство. За 23 секунды до конца первого периода Яков Рылов сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка Алексей Волгин вновь вывел гостей вперёд, но спустя всего шесть минут Максим Цыплаков вновь восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Йори Лехтеря вывел красно-белых вперёд, а на последней минуте матча Цыплаков оформил дубль.

Следующую встречу «Спартак» проведёт с череповецкой «Северсталью». «Нефтехимик» сыграет с «Сочи». Оба матча состоятся 11 декабря.