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Ковалёв: приятно подняться с последнего места. Посмотрим в конце, где будем в таблице

Ковалёв: приятно подняться с последнего места. Посмотрим в конце, где будем в таблице
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:3), благодаря которой китайский клуб ушёл с последнего места в Восточной конференции, опередив «Нефтехимик».

«Нелёгкая игра была для нас, особенно первый период, вышли растерянные, но сумели собраться со второго периода. Выполнили задание и сыграли хорошо. Мы не думаем, где находимся в таблице. Нужно просто улучшать свою игру и посмотрим в конце, где мы будем. Приятно подняться с последнего места, но ещё много работы предстоит.

Игрой Глеба Шашкова доволен, он грамотно играет, нет никаких вопросов, его можно с любыми игроками ставить, он хорошо вольётся в любое сочетание и даже за собой подтянет крайних», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.

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