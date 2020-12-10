Буцаев — о поражении в матче со «Спартаком»: прописные истины хоккея никто не отменял

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4).
«Поздравляю хозяев с победой. Достаточно интересная игра, но опять нам не хватило концентрации в последние две минуты. Играя в меньшинстве, защитники побежали забивать, за что нас наказал соперник. Игра получилась боевой, ребята молодцы, отдали все силы. Но прописные истины хоккея никто не отменял», — цитирует Буцаева пресс-служба КХЛ.
«Спартак» с 38 очками занимает седьмое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 20 очков, серия из четырёх поражений и последнее, 12-е место на Востоке. Следующую встречу «Спартак» проведёт с череповецкой «Северсталью», а «Нефтехимик» сыграет с «Сочи». Оба матча состоятся 11 декабря.
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