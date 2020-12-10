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Антон Худобин рассказал о структуре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021

Антон Худобин рассказал о структуре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о структуре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021.

«Нам чуть-чуть рассказывали в общих чертах. Сделают пять-шесть хаб-сити – «пузырей», будет четыре дивизиона, возможно, один из них чисто канадский. И мы будем играть только внутри своего дивизиона, по пять-шесть матчей между собой. Выглядеть это будет примерно так: прилетаем в один из хабов, играем три встречи за пять дней с какой-либо командой как гости, возвращаемся в Даллас. Затем летим в другой хаб, там играем с той же командой, но уже в роли номинальных хозяев. Получается серия из шести матчей, и так с каждым клубом из дивизиона.

Как нам сказали, в нашем дивизионе будут «Лос-Анджелес», «Вегас», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Колорадо», «Аризона», «Миннесота», ну и «Даллас». Восемь команд, по шесть-восемь раз друг с другом играем, примерно так всё будет происходить.

Я думаю, что они работают над тем, чтобы были болельщики, хотя бы 20-25%. Но вот я сейчас с товарищем разговаривал, он сообщил, что Даллас закрывается на шесть недель, тотальный локдаун. Другие штаты тоже планируют закрываться. Но я, честно говоря, особо не слежу за этим», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

«Хочу завершить карьеру в «Магнитке». Отыграть сезончик, выиграть Кубок и на пенсию пойти»
Большое интервью с Антоном Худобиным — о «Далласе», «Металлурге», новом сезоне НХЛ, недооценке в клубах и сборной России и многом другом.
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