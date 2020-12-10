Валенцов — о первом матче в КХЛ: запоздалый дебют, мне 24 года

Защитник ХК «Сочи» Владислав Валенцов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:4).
«Хорошая боевая игра, команда билась, были моменты, нужно хладнокровнее использовать их. Дебют в КХЛ? В начале было волнительно, мне 24 года и первый матч. Запоздалый дебют. Пытался отгородить себя от лишних мыслей, эмоций», — цитирует Валенцова пресс-служба КХЛ.
На 12-й минуте матча Иван Володин вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Василий Глотов увеличил преимущество сочинцев. На 24-й минуте Люк Локхарт отыграл одну шайбу, а через 15 секунд Итан Верек сравнял счёт. На 28-й минуте Кейси Уэллман вывел китайскую команду вперёд. За две минуты до конца периода Даниил Мироманов смог сравнять счёт, но на 52-й минуте Глеб Шашков вновь вывел китайцев вперёд.
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