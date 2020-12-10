5 игроков молодёжной сборной Канады и 8 членов сборной Швеции заразились коронавирусом

Молодёжная сборная Канады завершила 14-дневный карантин, который был введён после обнаружения коронавируса в «пузыре» канадцев в Ред-Дире, где проходит тренировочный сбор.
После окончания карантина у пяти хоккеистов диагностировали коронавирус, в результате чего они были вынуждены покинуть расположение сборной — в МЧМ-2021 они не примут участия. В число заболевших вошли Ридли Грейг, Дэймон Хант, Мэтью Робертсон, Мэйсон Миллман и Ксавье Симоно.
Что касается сборной Швеции, то к четырём первоначально заболевшим добавилось ещё четверо. Среди них четверо игроков — Вилльям Эклунд, Карл Хенрикссон, Вилльям Валиндер и Альбин Греве, а также четыре тренера — наставник Томас Монтен, его помощник Андерс Лундберг, видеотренер Адам Альмквист и тренер вратарей Низзе Ланден.
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