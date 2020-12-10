Каменский: проблема «Автомобилиста» в ментальности. Свобода не всегда идёт на пользу

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о ситуации в «Автомобилисте». Уральский клуб, возглавляемый Биллом Питерсом, проиграл девять последних матчей.
«Не думаю, что дело в функциональной готовности команды, в принципе в современном хоккее все готовятся к сезону примерно одинаково. На мой взгляд, проблема в ментальности, в понимании психологии. Североамериканские тренеры привыкли к определённому подходу к игрокам, к свободе вне хоккейного процесса. К сожалению, эта свобода не всегда идёт на пользу.
КХЛ становится очень конкурентной лигой, это относится и к игрокам, и к тренерам. Ясно, что ещё какое-то время канадский тренер на акклиматизацию в КХЛ получит, но на бирже труда у нас много сильных тренеров. «Автомобилисту», как и любому другому клубу КХЛ, нужен результат», – цитирует Каменского Russia-Hockey.
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