Никитин: не буду лукавить по поводу Голдобина, это вопрос к менеджменту

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:1).
«Хороший матч провели ребята, заслужили победу, все линии ровно отработали. Да, особенно рад был, что забил Соркин. У Макса было много моментов, никак не мог забить. Сегодня мы его встряхнули, поставили в стрессовую ситуацию в конце матча, когда «Авангард» снял вратаря, и он не подвёл.
Игра «Торпедо» и «Авангарда» отличается, Омск заставляет двигаться, а «Торпедо» выбрало выжидательную тактику. Поэтому у нас сегодня было лучше движение, чем в Нижнем Новгороде.
Матвей Гуськов? Я его ещё не видел, помню его только совсем маленьким пацанёнком, когда мы с его отцом ещё играли. Некорректно сейчас отвечать на вопрос, может ли он подняться в ЦСКА или нет.
По Голдобину не буду лукавить, это больше вопрос к менеджменту. Пока Николай находится в списке травмированных, у него перелом руки, и здесь всё быстро не решится.
Заброшенные шайбы придают Сошникову уверенность, но скоро эмоции закончатся, начнётся рутина, где нужно будет терпеть как с нашей стороны, так и со стороны Никиты. Но я думаю, мы справимся с этой ситуацией», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 10 декабря 2020
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