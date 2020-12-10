ЦСКА в гостях обыграл «Авангард», Сошников набрал 2 очка
ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Никита Сошников, который забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 24 броска. Единственный гол в составе «Авангарда» забил Рид Буше.
Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».
КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2020, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Буше (Найт, Зернов) – 02:08' (5x4) 1:1 Сошников (Ибрагимов, Киселевич) – 14:48' (5x5) 1:2 Лайпсик (Кемпе, Сошников) – 20:19' (5x5) 1:3 Мамин (Окулов) – 33:52' (5x5) 1:4 Соркин (Телегин, Коростелёв) – 58:47' (en)
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