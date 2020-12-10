ЦСКА в гостях обыграл «Авангард», Сошников набрал 2 очка

ЦСКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Никита Сошников, который забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 24 броска. Единственный гол в составе «Авангарда» забил Рид Буше.

Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».