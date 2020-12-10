Мамин: для Толчинского сегодня был важный матч. Но ничего, пусть не расстраивается

Нападающий ЦСКА Максим Мамин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:1).

«Первый период начали не так, как хотели. Но смогли выровнять игру, здорово провели второй период, а затем довели дело до победы. Конечно, ЦСКА не хватает Слепышева и Шалунова, но у нас есть ребята, которые могут их заменить, и сегодня мы показали это.

Во втором периоде хотел, чтобы судья назначил буллит? Да, мне показалось что меня за руку зацепили, но у судьи было своё видение. Толчинский был взвинчен? Я знал, что для Сергея это очень важный матч, он мне сам сказал об этом перед игрой. Но ничего, пусть не расстраивается», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.