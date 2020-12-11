Буше — о поражении: «Авангард» сыграл уверенно, но не сумел ответить ЦСКА в полной мере
Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4).
«Мы сыграли довольно неплохо — уверенно, сплочённо. Они воспользовались своими моментами, а мы не сумели ответить им в полной мере», — цитирует Буше пресс-служба омского клуба.
Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Никита Сошников, который забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Голкипер ЦСКА Александр Шарыченков отразил 24 броска. Единственный гол в составе «Авангарда» забил Буше.
Это пятая победа «армейского» клуба в последних шести встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».
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