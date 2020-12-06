Не просто так получают миллионы. Восемь новых иностранцев, сделавших сезон КХЛ лучше

Когда по миру ударила пандемия коронавируса и страны на все замки закрыли границы, то даже президент КХЛ Алексей Морозов не мог предсказать, начнётся ли новый сезон в России с легионерами. Однако во время жёсткого локдауна клубы спокойно подписывали новых незасвеченных иностранцев, которые на фоне неопределённости со стартом сезона в Северной Америки, не побоялись впервые приехать в Россию. Кто из легионеров-дебютантов точно не зря выбрал КХЛ, не просто так получает свои миллионы и уже приносит пользу своей новой команде?

Крис Уайдман, «Торпедо»

32 матча, 24 (6+18) очка

Зарплата – 35 млн рублей*

Фото: photo.khl.ru

Летом новый генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров вынужден был с нуля собирать легионерскую пятёрку и в итоге сделал ставку исключительно на североамериканцев, среди которых громче всех выстрелил защитник Крис Уайдман. После ухода в «Автомобилист» Чарльза Геноуэя нижегородцы мгновенно начали поиски иностранного защитника-квотербэка с классным первым пасом и в конце концов в «Торпедо» остановились на варианте с 30-летним американцем, поигравшем в НХЛ. И оказалось, что Гафуров не зря поверил в бывшего проспекта «Оттавы».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Уайдман — классический хорошо катающийся североамериканский защитник, не вылезающий с большинства, в котором он выполняет роль как разыгрывающего, так и завершителя. Шестой номер «Торпедо» невероятно полезен у чужих ворот, но, как и многие коллеги по амплуа, частенько ужасен у своих. Если верить статистике от InStat, американец — лидер команды Дэвида Немировски по количеству грубых голевых ошибок (15). Однако для защитника атакующего плана такие цифры — это норма. Куда больше беспокоит то, что Уайдман не только лидер «Торпедо» по привозам, но и по удалениям, половину из которых Крис получает из-за банальной несдержанности. Например, кто-нибудь понял, что сделал американцу бедный Александр Кадейкин на видео выше? В любом случае пока Уайдман уверенно идёт на первом месте в списке бомбардиров-защитников и на совесть отрабатывает свои 35 млн за сезон.

31 матч, 31 (12+19) очко

Зарплата – 35 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

В КХЛ после провалов Теему Рамстеда, Кристиана Кууселы, Вели-Матти Савинайнена, Оли Палолы, Шарля Бертрана и Юлиуса Юнттилы к подписаниям звёзд финского чемпионата стали относиться максимально осторожно. Возможно, поэтому на 27-летнего канадца, два сезона разрывавшего четвёртую по силе лигу Европу, не было реальных претендентов, кроме «Витязя». Да и если посмотреть на карьеру Дэнфорта, то в Северной Америке он зажигал только в периферийной Лиге Восточного побережья и не смог закрепиться даже в АХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Не побоявшись подписать Джастина, «Витязь» получил крутого первого центра, который начал зажигать уже на летнем Кубке мэра Москвы, а в регулярке изо всех сил тащит подмосковный клуб в кубковую восьмёрку Запада. В интервью перед дебютным сезоном Дэнфорт рассказывал, как уже в 13 лет понял, что с его стилем игры он будет играть в Европе. После этих слов сложилось впечатление будто не самый габаритный форвард намекает о своей мягкотелости, но, когда смотришь на его игру в КХЛ, и близко не складывается впечатление, что он тусуется на чистом льду и самоустраняется от силовой борьбы. Напротив, Дэнфорт — третий в «Витязе» по количеству силовых приёмов после Ивана Ларичева и Евгения Артюхина. Пока скоростной и техничный канадский малыш идёт по графику «очко за игру», играя в звене с Даугавиньшем и Теденбю, и если резко не сбавит обороты, то должен побить клубный рекорд Алексея Копейкина по количеству очков за регулярку.

26 матчей, 28 (12+16) очков

Зарплата – 60 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

Летом у менеджерского тандема «Салавата» Чижов – Курносов стояла банальная, но архисложная задача найти замену шведскому кудеснику Линусу Умарку. И, как показала уже первая половина сезона, подписание Маркуса Гранлунда позволило абсолютно безболезненно пережить потерю чуть ли не национального героя республики.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Можно ли было ожидать другого от человека, у которого за спиной больше 300 матчей в НХЛ? По стилю игры Гранлунд и Умарк абсолютно разные хоккеисты. И пусть финн на фоне хитрого и изобретательного шведа кажется чуть более прямолинейным, но мастерства у него не меньше, а его соотечественники Маннинен и Хартикайнен рядом с ним, кажется, чувствуют себя даже лучше, чем с Умарком.

26 матчей, 25 (10+15) очков

Зарплата – 55 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

Американский вингер, уничтожавший на ЮЧМ в 2011-м вместе с Джей Ти Миллером всё живое, сумел стать хедлайнером в АХЛ, но за последние семь лет отвоевать стабильное место в НХЛ не получилось ни в «Нью-Джерси», ни в «Ванкувере». Как и в случае с Гранлундом, прогнозировать то, что Буше станет лидером «Авангарда», было легче всего. В КХЛ американец приехал после мощного сезона за фарм-клуб «Кэнакс» «Ютику», где играл в звене с Николаем Голдобиным и закончил регулярку в статусе второго бомбардира АХЛ. И сейчас Буше просто показывает то, ради чего его и приглашали в «Авангард», соревнуясь с Сергеем Толчинским в количестве набранных очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Провались Рид в «Авангарде», то в Алексея Волкова, выдавшего нападающему контракт на 55 миллионов рублей, мгновенно полетели бы камни. Буше по разу отличился в трёх стартовых матчах «регулярки», но после немного сник и по настоящему расцвел только в ноябре, когда Хартли сколотил мощную вторую тройку Буше – Зернов – Якупов. 25 очков в 26 играх — это ли не очевидный «гуд джоб», выражаясь излюбленной фразой седовласого франкофона?

30 матчей, 18 (7+11) очков

Зарплата – 35 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

Чемпион мира 2019 года пару лет назад рассекал по родной Финляндии в золотом шлеме и был самым результативным защитником местного чемпионата, а в прошлом сезоне попытался заиграть в НХЛ, но в итоге выше АХЛ так и не поднялся. В «Авангарде», как и ожидалось, 25-летний финн стал системообразующим элементом омского большинства, в котором многое завязано на потрясающем броске Каски. И если верить статистике, то никто в «Авангарде» не пуляет в сторону ворот чаще Оливера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

А ещё при росте 190 см и весе в 90 кг финн неплохо катается и здорово работает руками. Примечательно и то, что зачастую Каски выходит только в третьей паре «Авангарда», играя с Кириллом Готовцом или Семёном Чистяковым. В общем: «Спасибо, Алексей Волков, не обманул!».

Бреннан Меннел, «Динамо» Минск

24 матча, 21 (3+18) очко

Зарплата –?

Фото: vk.com/hcdinamoby

По типажу Меннел практически близнец Уайдмана и ещё один североамериканец, которого нужно за уши вытаскивать из чужой зоны. Роднит Бреннана с Крисом не только американский паспорт, правый хват и схожий стиль игры, но и практически одинаковые габариты. До КХЛ незадрафтованный американец три сезона играл на контракте новичка за фарм-клуб «Миннесоты» «Айову» и на другой континент переехал будучи самым результативным защитником АХЛ, сыграв в НХЛ всего пять матчей.

Новичок «Динамо» с ходу принялся штамповать очки и долгое время шёл первом месте в топе бомбардиров-защитников, уступая сейчас только соотечественнику из «Торпедо». Чем Меннел не новый Ник Бэйлен для минчан? Казалось бы, «Одно гражданство Белоруссии этому молодому человеку!», и мы бы увидели его в одной паре в сборной вместе с самым талантливым белорусским защитником со времён Руслана Салея Владиславом Колячонком. Однако перед началом сезона Бреннан обронил фразу, что его конечная цель — стать игроком основы клуба НХЛ, а к переезду в КХЛ его подтолкнула неопределённость с сезоном в АХЛ. Меннелу всего 23 года, и учитывая, что его контракт с «Динамо» рассчитан на один сезон, он, после неплохого года в КХЛ, может вновь попытаться пробиться в состав «Миннесоты».

28 матчей, 18 (11+7) очков

Зарплата – 25 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

В Нур-Султане просто в восторге от 27-летнего шведского крайнего, приехавшего в «Барыс» после не лучшего сезона в «Коламбусе». Летом Лилья, как и все его партнёры, остался без человеческих сборов, но начал регулярку без особой раскачки, забив первую шайбу за новую команду уже в четвёртом матче, и с тех пор играет достаточно стабильно. На старте сезона скандинав практически всё время играл в тройке с Никитой Михайлисом и Кёртисом Волком, но не так давно место казахстанского Мозякина занял Линус Виделль, и сейчас номинально второе звено «Барыса» смотрится куда интереснее. Во время ноябрьского спада команды Юрия Михайлиса швед был, пожалуй, лучшим нападающим казахстанцев, отличившись пять раз за месяц. И именно после его победного гола в ворота «Спартака» «Барыс» сумел выйти из штопора и вновь принялся штурмовать зону плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Разносторонний швед на родине никогда не считался мегаснайпером и на уровне шведского чемпионата ни разу не забивал больше 12 голов за регулярку. Однако только за половину дебютного сезона в КХЛ Якоб уже настрелял 11 шайб, и падение личного рекорда — вопрос времени. Подкупает в Лилье даже не то, сколько он создаёт в атаке, а какой объём черновой работы выполняет. Сейчас новичок казахстанцев не только регулярно выходит на меньшинство, но и является абсолютным лидером среди нападающих «Барыса» по количеству заблокированных бросков. Да и выжил бы Лилья в команде Джо Тортореллы, будучи не готовым подставляться под пули, втыкаться и пахать весь матч? То, что «Барыс» в очередной раз привёз в КХЛ качественного иностранца, никого не удивляет, а вот зарплата шведского фигаро, даже по нынешним меркам, кажется смехотворной.

33 матча, 16 (2+14) очков

Зарплата – 45 млн рублей

Фото: photo.khl.ru

Белорусский паспорт Ника Бэйлена, не занимающего легионерский слот, позволил менеджерской связке Савин – Беляев привезти в «Трактор» ещё одного сильного защитника-плеймейкера. Швед с американским гражданством последние два сезона разрывался между основой «Баффало» и фарм-клубом, а летом решил на два года приземлиться в Челябинске. В «Тракторе», который в межсезонье был построен «на вырос», на Пилута рассчитывают в долгосрочной перспективе, и пока его первым сезоном в клубе более чем довольны.

Перед переездом в КХЛ Лоуренса рассматривали как защитника с явным перекосом в сторону атаки, а на предсезонке Анвар Гатиятулин пробовал ставить его в одну пару с Ником Бэйленом, но быстро понял, что ничего хорошего из этого не получится. Однако в Челябинске швед не только постоянно выходит на большинство и регулярно подключается в атаку, но и больше всех из защитников «Трактора» играет в меньшинстве и идёт первым в команде по количеству блокшотов.

* данные о заработной плате взяты из открытых источников.