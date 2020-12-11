«Амур» расторг контракт с нападающим Максимом Капитуровым
«Амур» расторг контракт с нападающим Максимом Капитуровым, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Капитуров стал игроком «Амура» в 2019 году. В нынешнем сезоне 25-летний форвард сыграл два матча, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-1». В среднем за матч Максим проводил на льду 7 минут и 43 секунды игрового времени.
В общей сложности он провёл 26 встреч в составе клуба, отметившись двумя результативными передачами. Также в его активе 27 игр за фарм-клуб «Амура» в ВХЛ – красноярский «Сокол», в которых он отметился 5 (3+2) очками.
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