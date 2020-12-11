Ларионов: вера друг в друга и команду даст сыграть в хоккей, который был на Кубке Карьяла

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал, будет ли позволено игрокам на МЧМ импровизировать так же, как и на матчах Евротура.



«Возникали ли вопросы с тем, как работать с игроками после коронавируса? Вопрос больше касается медперсонала. Мы получаем ребят, которые в полном порядке, мы не можем выпустить ребят на лёд без полного обследования. Ребята все играли в клубах, был полный мониторинг каждого игрока. Мы получаем информацию от докторов, по последним тестам ребята находятся в очень хорошей форме, довольны по всем показателям. Ребята приехали в полном порядке, и за время лагеря стали покрепче и побыстрее. Мы провели правильный сбор, у нас не было контакта ни с кем, отрепетировали пузырь, который будет в Эдмонтоне, была правильная дисциплина. Вся команда чистая, мы прошли по три теста, все отрицательные. Судя по настрою ребят, все готовы и в полном порядке.



Импровизация на МЧМ будет позволена так же, как в Хельсинки? Импровизация — глубокое слово. Чемпионат мира — это другое давление, другой интерес. Весь мир будет сидеть у телевизоров. Но есть моменты, которые ребята знают. Игра в обороне — это ключевое, каждый знает, что он должен делать. Атака — это игра друг на друга, командная игра во главе угла. Всё остальное, что они умеют делать, что мы им позволяем делать, это они умеют делать лучше всех — показывают свой энтузиазм, талант. Возможно, в их командах им иногда это запрещают, у нас это разрешено. Мы видим каждого парня, который технически хорошо обучен. Нужна небольшая поправка, чтобы ребята не боялись и вошли в турнир с уверенностью. Эта вера друг в друга, в команду позволит играть в хоккей, который вы видели на Кубке Карьяла. Думаю, будет даже интереснее, потому что прошедшие две недели помогли ребятам почувствовать себя. Мы посмотрели разные сочетания, знаем, кто с кем может играть, у нас неплохая химия с ребятами. Мы эти качества у ребят не забираем, не имеем права, потому что из-за этих качеств они и попали в команду. Они знают, что в каких-то моментах они могут быть более аккуратными», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021