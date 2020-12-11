Молодёжная сборная Канады объявила состав на домашний МЧМ-2021, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.



Тренерский штаб во главе с Андре Туриньи взял трёх голкиперов, восемь защитников и 14 нападающих.



Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA, система «Флориды»), Дилан Гаранд («Кэмлупс», WHL, система «Рейнджерс»), Тэйлор Готье («Принс Джордж», WHL, драфт-2021).



Защитники: Брэйден Шнайдер («Брэндон», WHL, система «Рейнджерс»), Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL, система «Колорадо»), Кэидан Корчак («Келоуна», WHL, система «Вегаса»), Томас Харли («Миссиссага», WHL, система «Далласа»), Джейми Дрисдейл («Эри», OHL, система «Анахайма»), Джордан Спенс («Монктон», OHL, система «Лос-Анджелеса»), Кайден Гуле («Принс Алберт», WHL, система «Монреаля»), Джастин Бэррон («Галифакс», QMJHL, система «Колорадо»).



Нападающие: Кирби Дак («Чикаго»), Коннор Зари («Кэмлупс», WHL, система «Калгари»), Дилан Холлоуэй (университет Висконсина, NCAA, система «Эдмонтона»), Коул Перфетти («Сагино», OHL, система «Виннипега»), Джейкоб Пеллетье («Валь-д’Ор», QMJHL, система «Калгари»), Алекс Ньюхук (колледж Бостона, система «Колорадо»), Райан Сузуки («Сагино», OHL, система «Каролины»), Коннор Макмайкл («Лондон», OHL, система «Вашингтона»), Пэйтон Кребс («Виннипег», WHL, система «Вегаса»), Куинтон Байфилд («Садбери», OHL, система «Лос-Анджелеса»), Доусон Мерсер («Шикутими», QMJHL, система «Нью-Джерси»), Дилан Козенс («Летбридж», WHL, система «Баффало»), Филип Томасино («Ошава», OHL, система «Нэшвилла»), Джек Куинн («Оттава», OHL, система «Баффало»).



Напомним, ранее молодёжная сборная Канады отсеяла семь хоккеистов из состава команды на МЧМ-2021. Расположение команды покидают два вратаря (Бретт Брошу и Тристан Леннокс) и пять форвардов (Адам Бекман, Тайсон Форстер, Хендрикс Лапьер, Коул Швиндт и Шейн Райт).

Молодёжная сборная Канады отсеяла семь хоккеистов из состава команды на МЧМ-2021