Житник — о МЧМ-2021: в титуле явного фаворита таится главная опасность для сборной России

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Сборная России – главный фаворит чемпионата? С этим не поспоришь. Особенно после того, как команда Игоря Ларионова выиграла взрослый этап Евротура и показала эффектный, во многом ещё советский хоккей. А вот у главных конкурентов, судя по прессе, проблемы. Североамериканцы остались без игровой практики, эпидемия у шведов. Слышал, что «тре крунур» повезёт на турнир 30-летний парень – на фоне Игоря Ларионова он вряд ли будет смотреться.

Отдаю ли золото россиянам? Вот этого не говорил. Наоборот, в титуле явного фаворита таится главная опасность. Это 30–35 лет назад мы из СССР приезжали на молодёжные чемпионаты мира, по большому счёту, как на разогревочные турниры. Уровень внутреннего чемпионата был очень высоким, чувствовали запас в классе и мастерстве, спокойно выигрывали.

Современный хоккей — совсем другой, есть пять-шесть равных школ, каждая, несмотря на потери, может обыграть каждую. В сложившейся ситуации настрой на сборную Ларионова будет максимальным, в психологическом плане для его игроков это дополнительная нагрузка. Те же канадцы дома в роли темной лошадки — это самое неприятное, местные ребята обычно находят энергию в роли «андердогов», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.