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Третьяк: задача на МЧМ-2021 только одна — золото

Третьяк: задача на МЧМ-2021 только одна — золото
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о целях сборной России на МЧМ-2021.

«Пристальное внимание всех россиян будет приковано к этому ЧМ, это будущие звёзды мирового хоккея. Наша команда усиленно готовилась к турниру.

Мы с Романом Борисовичем Ротенбергом сегодня встречались с командой, обговорили все нюансы, поставили задачу, рассказывали им, как мы в своё время, «Красная машина», завоёвывали медали. Команда в хорошем настроении, хорошо готова физически. Мы пожелали им успехов, надеемся, что они вернутся с победой.

Задача всегда одна — золото. Мы сегодня много говорили о команде, дисциплине, выполнении тренерского задания. У меня опыт большой, и победы были, и поражения. Разобрали все нюансы, чтобы ребята понимали, что каждый матч — это финал, и надо уважать соперника. Всегда нацеливаем игроков только на победу, а там турнир расставит всё по своим местам», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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